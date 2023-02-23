Бритни Спирс испугала фанов видео, где с платьем в руках бегает по комнате

Американская поп-звезда Бритни Спирс не дает скучать своим поклонникам, которые пристально следят за происходящим с их кумиром.

В этот раз 41-летняя Бритни запостила новое чудаковатое видео, в котором сообщила, что попробовала себя в качестве дизайнера одежды. В ролике Спирс предстает в топе горчичного цвета и в белых мини-шортах. Пытаясь говорить с австралийским акцентом вперемешку с британским, Брини рассказала, что ей прислали платья, которые она разработала сама:

"Хорошо, замечательные новости. Итак, на прошлой неделе, друзья, я сделала платье. Я была очень горда. У него ромбовидная вставка, молния сзади, и подруга помогла мне его сшить. Я не могу в это поверить. Я просто говорю! Эй, так горжусь! Мне даже не пришлось это делать самой. Спасибо компании за то, что прислали мне это платье. Спасибо", — сказала в видео певица.

А потом показала то самое платье собственного дизайна, начала с ним танцевать, показывать со всех сторон и бегать по комнате.

Также в своем видео Спирс предупредила фанатов, что если она вдруг удалит свою страницу в Instagram, что уже было не раз, это не значит, что нужно сразу звонить в полицию.

Таким образом, Бритни Спирс вспомнила события, которые произошли в конце января этого года. Тогда, напомним, певица удалила свой профиль в Instagram, что очень обеспокоило ее фанатов. Решив, что Бритни в беде, поклонники не долго думая вызвали в ее дом полицию, чтобы они проверили, все ли с ней в порядке.

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