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Тищенко готовий скласти мандат: нардеп назвав умову

Тищенко готовий скласти мандат: нардеп назвав умову

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Тищенко готовий скласти мандат: нардеп назвав умову

Фото: ТСН.ua

У Печерському суді Києва розпочалося судове засідання, на якому Тищенку обиратимуть запобіжний захід.

Одіозний народний депутат Микола Тищенко готовий скласти мандат. Це станеться у випадку, якщо "прикриють" всі ботоферми.

Про це нардеп сказав на суді.

Тищенко зазначив, що наразі не знає, хто стоїть за ботофермами. Каже, що він "цим займався і сьогодні перебуває в суді". Нардеп акцентував: ми втрачаємо 1,5 млрд гривень щороку на шахрайських діях, стаття 194. 

"Я вам обіцяю: якщо ви закриєте всі ботоферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні припинять руйнувати наш український ліс, і жодне дерево не впаде без дозволу, я готовий скласти повноваження", – зауважив Микола Тищенко.

Раніше Тищенко заявив, що виконує свої депутатські повноваження. Він фактично ухилився від прямої відповіді щодо готовності скласти мандат. Мовляв, його нардепу надали люди.

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