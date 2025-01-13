Cкільки треба українцям платити за світло взимку

Власники двозонних лічильників та електроопалювальних установок можуть платити менше за певних умов. Дізнайтеся про актуальні тарифи на електроенергію в Україні взимку 2025 року.

Від 1 лютого 2025 року тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним. Побутові споживачі, як і раніше, платитимуть 4,32 грн за кожну використану кіловат-годину.

Тарифи на електроенергію 2025 року

Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2025 року. Це передбачено постановою Кабміну України №632. Питання про можливі зміни вартості електроенергії після зазначеної дати поки що залишається відкритим.

Наразі громадяни платять по 4,32 грн за кВт на годину. Ціна за кіловат-годину в Україні є сталою і не залежить від обсягів споживання та є фіксованою для:

гуртожитків

садівничих товариств

дачних і гаражних кооперативів

жителів багатоквартирних і приватних будинків

Власники двозонних лічильників та електроопалювальних установок можуть платити менше за певних умов.

Нічний тариф для двозонних лічильників становить 2,16 гривні, а пільговий тариф для електроопалювальних установок – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Нічний тариф на електроенергію

Який тариф діє для двозонних лічильників

Завдяки двозонному лічильнику, тариф на електроенергію ділиться на два:

від 7:00 до 23:00 діє денний тариф – споживачу потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину

від 23:00 до 7:00 – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину

Що потрібно знати власникам електроопалювальних установок

Пільговий тариф для електроопалення

Для власників електроопалювальних установок діє пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за певних умов:

пільговий тариф діє під час опалювального сезону від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року

зменшений тариф діє лише при умові споживання менш як 2 000 кіловат-годин

Раніше повідомляли, скільки потрібно платити українцям за світло від 1 січня.

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