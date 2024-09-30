Топ-3 способа стилизовать over-size рубашку

Фешнблогер показала, как из обычной классической рубашки сделать стильный и интересный элемент вашего образа.

Фешблогер Emily James показала три интересных и простых способа, как красиво стилизовать рубашку.

1 Вариант

Наденьте рубашку, но не застегивайте пуговицы;

Кончики рубашки подберите и сложите крест-накрест;

Заведите каждый кончик рубашки на бок и проденьте их в лямки джинсов. После этого просто заправьте кончики под джинсы, чтобы выглядеть аккуратно.;

Подтяните манжеты на руках и застегните их. Это придаст образу стильного завершения.

2 Вариант

Застегните первые две пуговицы рубашки;

Возьмите последнюю пуговицу снизу и застегните ее за спиной;

Если есть возможность, спереди можете застегнуть еще пуговицу. Грудь должна быть закрытой.

3 Вариант

Не застегивайте три нижних пуговицы и заправьте кончики рубашки между двумя застегнутыми пуговицами снизу;

Расправьте рубашку и ее кончики, чтобы создать эффект, будто рубашка завязана спереди, но без узла. Этот образ выглядит стильно и современно.

Благодаря этим простым техникам, вы сможете легко превратить классическую рубашку в модный элемент вашего гардероба.

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