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Как стилизовать кардиган с помощью ленты

Как стилизовать кардиган с помощью ленты

Как стилизовать кардиган / Фото: Credits

Этот простой трюк придаст вашему стилю шарм и сделает его более элегантным.

Блогер Lara Runarsson показала интересный способ стилизации обычного кардигана. Такой вариант придаст каплю шарма вашему образу, а для его создания вам понадобится только атласная лента.

Что делать:

  • Наденьте кардиган и застегните верхнюю пуговицу;
  • В дырку для верхней пуговицы проденьте ленту и завяжите ее на бантик;
  • А потом просто перекрутите кардиган задом наперед.
  • Позади у вас будет открытая спина.

Этот простой трюк с атласной лентой придаст изящество и элегантность вашему кардигану, создав уникальный образ.

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