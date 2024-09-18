Как стилизовать кардиган с помощью ленты

Этот простой трюк придаст вашему стилю шарм и сделает его более элегантным.
Блогер Lara Runarsson показала интересный способ стилизации обычного кардигана. Такой вариант придаст каплю шарма вашему образу, а для его создания вам понадобится только атласная лента.
Что делать:
- Наденьте кардиган и застегните верхнюю пуговицу;
- В дырку для верхней пуговицы проденьте ленту и завяжите ее на бантик;
- А потом просто перекрутите кардиган задом наперед.
- Позади у вас будет открытая спина.
Этот простой трюк с атласной лентой придаст изящество и элегантность вашему кардигану, создав уникальный образ.
Читайте также:
- Стилизируем широкую рубашку: блогер показала, как разнообразить свой повседневный образ
- Как с помощью пояса визуально скорректировать фигуру
- "Сувей рейнджеров": блогер показал, как нужно паковать вещи в путь