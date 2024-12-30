На Землі є місце, де можна "осідлати" хмару довжиною до 900 км: що відомо

На нашій планеті є багато місць, що вражають уяву, але лише одне дозволяє “кататися” верхи на хмарах. Йдеться про унікальні хмарні утворення, відомі як Ранкова Глорія (Morning Glory), які можна побачити лише на північному сході Австралії, поблизу затоки Карпентарія.

Про це повідомляє IFLScience.

Ці дивовижні хмари схожі на довгі трубки з вати, що простягаються на сотні кілометрів. Їхня ширина зазвичай становить 1–2 кілометри, а довжина сягає понад 100 кілометрів. Але найбільші Ранкові Глорії, як показали дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, можуть сягати навіть 900 кілометрів.

Крім масштабу, ці хмари вражають своєю швидкістю. Вони рухаються зі швидкістю 10–15 метрів на секунду, що зробило їх улюбленими серед екстремалів. Досвідчені планеристи буквально “осідлують” хмари, пролетівши сотні кілометрів і залишаючись у повітрі кілька годин.

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Як виникають Ранкові Глорії?

Згідно з дослідженнями Каліфорнійського університету, утворення таких хмар пов’язане з температурною інверсією. Це явище виникає, коли тепле повітря утримує під собою холодніший шар. На стику двох морських бризів утворюється хвилеподібний рух повітря. Коли повітря підіймається, формується хмара, а з іншого боку хвилі хмара випаровується.

Хоча такі умови можуть виникнути й в інших частинах світу, затока Карпентарія в Австралії є найбільш сприятливим місцем для утворення Ранкових Глорій. Тут вони виникають доволі стабільно, і вчені можуть передбачати їхню появу. Найчастіше це трапляється у вересні, жовтні та листопаді на світанку.

Інші хмарні дива

Ранкова Глорія — не єдине дивовижне хмарне явище. Зростає кількість спостережень сріблястих, або нічних сяючих хмар. Вони утворюються на великих висотах і також захоплюють красою своєї унікальної структури.

Хмари Ранкова Глорія залишаються одним із найбільш захопливих природних феноменів, що демонструють красу й силу атмосферних явищ нашої планети.