На Земле есть место, где можно "оседлать" облако длиной до 900 км: что известно

Их ширина обычно составляет 1-2 километра, а длина достигает более 100 километров.

На нашей планете есть много поражающих воображение мест, но только одно позволяет “кататься” верхом на облаках. Речь идет об уникальных облачных образованиях, известных как Утренняя Глория (Morning Glory), которые можно увидеть только на северо-востоке Австралии, вблизи залива Карпентария.

Об этом сообщает IFLScience.

Эти удивительные облака похожи на длинные трубки из ваты, простирающиеся на сотни километров. Их ширина обычно составляет 1-2 километра, а длина достигает более 100 километров. Но самые большие Утренние Глории, как показали исследования Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, могут достигать даже 900 километров.

Помимо масштаба эти облака поражают своей скоростью. Они двигаются со скоростью 10-15 метров в секунду, что сделало их любимыми среди экстремалов. Опытные планеристы буквально "оседлают" облака, пролетев сотни километров и оставаясь в воздухе несколько часов.

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Как возникают Утренние Глории?

Согласно исследованиям Калифорнийского университета образование таких облаков связано с температурной инверсией. Это явление возникает, когда теплый воздух удерживает под собой более холодный слой. На стыке двух морских бризов появляется волнообразное движение воздуха. Когда воздух поднимается, формируется облако, а с другой стороны волны облако улетучивается.

Хотя такие условия могут возникнуть и в других частях света, залив Карпентария в Австралии является наиболее благоприятным местом для образования утренних глорий. Здесь они возникают достаточно стабильно, и ученые могут предсказывать их появление. Чаще всего это происходит в сентябре, октябре и ноябре на рассвете.

Другие облачные чудеса

Утренняя Глория – не единственное удивительное облачное явление. Растет количество наблюдений серебристых или ночных сияющих облаков. Они образуются на больших высотах и восхищают красотой своей уникальной структуры.

Облака Утренняя Глория остаются одним из самых увлекательных природных феноменов, демонстрирующих красоту и силу атмосферных явлений нашей планеты.