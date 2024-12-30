Астролог назвала предметы, которые следует положить под елку, чтобы привлечь успех

Энергетика года Змеи будет способствовать тем, кто подходит к жизни с ясным умом и открытым сердцем. Чтобы привлечь в следующем году успех и больше позитива, специалисты советуют положить под елку некоторые символы Нового года.

Какие талисманы помогут привлечь удачу на следующий год, рассказала астролог Ания Анима в комментарии "Фокус".

"Ночью против 1 января 2025 года мы встречаем год Змеи. В астрологическом контексте он совпадает с восхождением на небе знака Дева. Символика Змеи связана с мудростью, трансформацией и умением эффективно использовать энергию, а знак Девы указывает на порядок, практичность и осознанность ", – рассказала она.

Фигурка Змеи. Этот символ поможет активировать энергию мудрости и гибкости. Фигурка может быть изготовлена из натуральных материалов – дерева, камня или керамики.

Зеленый или золотой мешочек с зерном. Эти предметы символизируют обилие и рост.

Монеты и купюры – символы финансового благополучия.

"Эти предметы — только символы, и их эффективность напрямую зависит от вас", — подчеркнула астролог.

Напомним, ранее мы сообщали, как встречать Новый 2025 год, а также – какие приметы и традиции следует учесть, а также что делать, чтобы год был успешным и счастливым.

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