Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвала предметы, которые следует положить под елку, чтобы привлечь успех

Астролог назвала предметы, которые следует положить под елку, чтобы привлечь успех

Рождественская елка. / Фото: Фото из открытых источников

2025-й – год Змеи.

Энергетика года Змеи будет способствовать тем, кто подходит к жизни с ясным умом и открытым сердцем. Чтобы привлечь в следующем году успех и больше позитива, специалисты советуют положить под елку некоторые символы Нового года.

Какие талисманы помогут привлечь удачу на следующий год, рассказала астролог Ания Анима в комментарии "Фокус".

"Ночью против 1 января 2025 года мы встречаем год Змеи. В астрологическом контексте он совпадает с восхождением на небе знака Дева. Символика Змеи связана с мудростью, трансформацией и умением эффективно использовать энергию, а знак Девы указывает на порядок, практичность и осознанность ", – рассказала она.

Фигурка Змеи. Этот символ поможет активировать энергию мудрости и гибкости. Фигурка может быть изготовлена из натуральных материалов – дерева, камня или керамики.

Зеленый или золотой мешочек с зерном. Эти предметы символизируют обилие и рост.

Монеты и купюры – символы финансового благополучия.

"Эти предметы — только символы, и их эффективность напрямую зависит от вас", — подчеркнула астролог.

Напомним, ранее мы сообщали, как встречать Новый 2025 год, а также – какие приметы и традиции следует учесть, а также что делать, чтобы год был успешным и счастливым.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новый Год 2025
Следующая публикация