В Таиланде горела гостиница, среди погибших гражданин Украины

На момент пожара в гостинице находились 75 человек

В результате пожара в отеле возле популярной туристической улицы Као Сан Роуд в Бангкоке погибли три иностранца, а несколько человек получили ранения. Среди погибших оказался гражданин Украины.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Пожар произошел в воскресенье вечером, и трое погибших были иностранными туристами. Один из них был найден мертвым на месте, а двое других скончались после транспортировки в больницу, сообщил полковник полиции Санонг Сенгмани.

Полиция позже идентифицировала погибших: среди них были женщина из Бразилии, мужчина из Украины и американец. Пять человек попали в больницу, в том числе японская женщина в критическом состоянии. Другие пострадавшие — японский мужчина, два немца и тайский электрик.

Пожар вспыхнул на пятом этаже шестиэтажной гостиницы Ember, сообщает полиция. Као Сан Роуд – популярная улица среди туристов, известная своей яркой ночной жизнью.

Пожар удалось локализовать, но причина возгорания до сих пор устанавливается. На момент пожара в гостинице находились 75 человек.

Срикант Коламала, 37-летний индиец, живущий в Сингапуре и находившийся в Таиланде на отдыхе, стал свидетелем спасательной операции. Он рассказал, что пожарные "разбили стекло, чтобы вытащить людей".

Президенты Бизнес-ассоциации Као Сан Роуд, Санга Руангваттанакул, отметил, что в связи с инцидентом люди боятся, что это повлияет на запланированное новогоднее событие, которое ожидается более 20 000 человек. Однако он заверил, что по вопросам безопасности уже работают более 150 полицейских и сотрудников районной администрации.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт также подчеркнул важность обеспечения безопасности накануне празднований Нового года, когда в городе будут проводиться различные праздничные мероприятия.

Напомним, в Черниговской области во время пожара погибли двое детей, а также их мама.

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