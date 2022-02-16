Столицу Таиланда переименуют: как звучит новое название

Бангкок будет называться в переводе на украинский Город Ангелов Великая Столица.

Правительство Таиланда 15 февраля приняло законопроект офиса премьер-министра, согласно которому город Бангкок будет переименован в Крунг Тхеп Маха Накхон, что на тайском языке означает "Город Ангелов Великая Столица".

Об этом заявили в Офисе Королевского общества Таиланда, пишет Bangkok Post.

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После критики нового решения в соцсетях в Офисе сообщили, что прежнее название города не будут запрещать, а в официальных документах его будут указывать в скобках после нового названия.

Новое название тайской столицы вступит в силу только после того, как законопроект одобрит специальная комиссия, которая проверит все законопроекты.

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