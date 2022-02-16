Столицю Таїланду перейменують: як звучить нова назва

Бангкок називатиметься в перекладі українською Місто Ангелів Велика Столиця.

Уряд Таїланду 15 лютого ухвалив законопроєкт офісу прем'єр-міністра, згідно з яким місто Бангкок буде перейменовано на Крунг Тхеп Маха Накхон, що тайською мовою означає "Місто Ангелів Велика Столиця".

Про це заявили в Офісі Королівського товариства Таїланду, пише Bangkok Post.

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Після критики нового рішення в соцмережах в Офісі повідомили, що колишню назву міста не заборонятимуть, а в офіційних документах її вказуватимуть у дужках після нової назви.

Нова назва тайської столиці набуде чинності лише після того, як законопроєкт схвалить спеціальна комісія, яка перевірить всі законопроєкти.

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