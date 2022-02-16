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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 16 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 16 лютого

Associated Press

Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль у Пекіні.

У середу, 16 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дванадцятий день Олімпіади-2022.

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Україна нарешті виграла першу медаль на поточних змаганнях. Її володарем став 33-річний фристайліст - Олександр Абраменко. Досвідчений спортсмен взяв "срібло".

16 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників України. "Синьо-жовті" виступили у п'яти видах спорту: гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, фристайлі (лижна акробатика) та шорт-треку.

Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал - перенесений з 15 лютого

  • 1. Александер Голл (США)
  • 2. Нік Геппер (США)
  • 3. Єспер Тьядер (Швеція)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-га спроба

  • 1. Клеман Ноель (Франція)
  • 2. Йоганнес Штрольц (Австрія)
  • 3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія)

Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км

  • 1. Швеція
  • 2. ОКР
  • 3. Німеччина

Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал

  • 1. Німеччина
  • 2. Швеція
  • 3. ОКР

Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал

  • 1. Норвегія
  • 2. Фінляндія
  • 3. ОКР

Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2

  • 1. Ци Гуанпу (Китай)
  • 2. Олександр Абраменко (Україна)
  • 3. Ілля Буров (ОКР)

Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А

  • 1. Канада
  • 2. Південна Корея
  • 3. Італія

Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А

  • 1. Чхве Мін Джон (Південна Корея)
  • 2. Аріанна Фонтана (Італія)
  • 3. Сюзанн Шултінг (Нідерланди)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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