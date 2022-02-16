Олімпіада-2022: хто виграв медалі 16 лютого

Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль у Пекіні.

У середу, 16 лютого , стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дванадцятий день Олімпіади-2022.

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Україна нарешті виграла першу медаль на поточних змаганнях. Її володарем став 33-річний фристайліст - Олександр Абраменко. Досвідчений спортсмен взяв "срібло".

16 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників України. "Синьо-жовті" виступили у п'яти видах спорту: гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, фристайлі (лижна акробатика) та шорт-треку.

Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал - перенесений з 15 лютого

1. Александер Голл (США)

2. Нік Геппер (США)

3. Єспер Тьядер (Швеція)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-га спроба

1. Клеман Ноель (Франція)

2. Йоганнес Штрольц (Австрія)

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія)

Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км

1. Швеція

2. ОКР

3. Німеччина

Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал

1. Німеччина

2. Швеція

3. ОКР

Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал

1. Норвегія

2. Фінляндія

3. ОКР

Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2

1. Ци Гуанпу (Китай)

2. Олександр Абраменко (Україна)

3. Ілля Буров (ОКР)

Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А

1. Канада

2. Південна Корея

3. Італія

Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А

1. Чхве Мін Джон (Південна Корея)

2. Аріанна Фонтана (Італія)

3. Сюзанн Шултінг (Нідерланди)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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