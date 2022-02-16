Олімпіада-2022: хто виграв медалі 16 лютого

Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль у Пекіні.
У середу, 16 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно вісім комплектів медалей у п'яти видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у дванадцятий день Олімпіади-2022.
Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік
Україна нарешті виграла першу медаль на поточних змаганнях. Її володарем став 33-річний фристайліст - Олександр Абраменко. Досвідчений спортсмен взяв "срібло".
16 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників України. "Синьо-жовті" виступили у п'яти видах спорту: гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, фристайлі (лижна акробатика) та шорт-треку.
Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал - перенесений з 15 лютого
- 1. Александер Голл (США)
- 2. Нік Геппер (США)
- 3. Єспер Тьядер (Швеція)
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-га спроба
- 1. Клеман Ноель (Франція)
- 2. Йоганнес Штрольц (Австрія)
- 3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія)
Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
- 1. Швеція
- 2. ОКР
- 3. Німеччина
Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал
- 1. Німеччина
- 2. Швеція
- 3. ОКР
Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Класичний стиль. Фінал
- 1. Норвегія
- 2. Фінляндія
- 3. ОКР
Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
- 1. Ци Гуанпу (Китай)
- 2. Олександр Абраменко (Україна)
- 3. Ілля Буров (ОКР)
Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
- 1. Канада
- 2. Південна Корея
- 3. Італія
Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
- 1. Чхве Мін Джон (Південна Корея)
- 2. Аріанна Фонтана (Італія)
- 3. Сюзанн Шултінг (Нідерланди)
Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
Читайте також:
Олімпійські ігри-2022 - день 12: результати виступів українців за 16 лютого
Українському фристайлісту Абраменку підкорилися два неймовірні досягнення після "срібла" на ОІ-2022
"Медаль для всієї нашої країни та кожного українця": фристайліст Абраменко прокоментував свій тріумф на ОІ-2022