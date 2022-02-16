Україна виграла першу медаль Олімпійських ігор-2022 в Пекіні

Олександр Абраменко став срібним призером.

У середу, 16 лютого, на Олімпіаді у Пекіні розіграли медалі чоловічої лижної акробатики.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана Олександр Абраменко з 116,50 балами посів друге місце.

Ця медаль стала першою для України у Пекіні-2022.

Україну у цій дисципліні також представляв Олександр Окіпнюк, який провалив перший стрибок у фіналі, а результату другого не вистачило для попадання до топ-6. Його найкращий стрибок оцінили у 122,01 бала – 9 місце.

1. Ці Гуанпу (Китай) - 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) – 114,3

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