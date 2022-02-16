Росія заявила про відведення танків після військових навчань

Регіон, у якому проводились навчання і звідки відходить техніка, у повідомленні не вказано.
У Міноборони РФ знову заявили про відведення військової техніки. На цей раз йдеться про підрозділи танкової армії Західного військового округу (ЗВО), які після навчань повертаються до пунктів постійної дислокації.
Про це з посиланням на оборонне відомство РФ повідомляє "Інтерфакс-Росія".
Зазначається, що бронетехніку завантажили на залізничні склади, які мають проїхати до баз близько 1 тис. км.
"Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу завершили навантаження танків і броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи і приступили до маршу комбінованим способом у пункти постійної дислокації на відстань близько 1 тис. кілометрів після завершення планових навчань", - цитує видання повідомлення Міноборони РФ.
Водночас, регіон, у якому проводились навчання і звідки відходить техніка, у повідомленні не вказано.
Також у відомстві країни-агресорки опублікували відеокадри руху танкової колони по засніженій місцевості та завантаження бронетехніки на залізничні ешелони.
"Інтерфакс" пише, що 14 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що російські військові проводять низку навчань, деякі з них завершилися, інші близькі до завершення. За офіційними даними, війська Першої танкової армії ЗВО дислокуються в Московській, Іванівській, Смоленській та Нижегородській областях. Штаб армії розташований у Баківці (Московська область). У складі армії, зокрема, Таманська мотострілецька та Кантемирівська танкові дивізії, 6-а танкова бригада, 27-а Севастопольська мотострілецька бригада, оснащена комплексами "Іскандер-М" - ракетна бригада в Шуї.
"Після прибуття в пункти постійної дислокації бойову техніку буде обслуговано і підготовлено до проведення подальших планових заходів бойової підготовки зимового періоду навчання", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Варто зазначити, що 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил від часів "холодної війни".
Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони Росії оголосили про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ. 16 лютого російське оборонне відомство оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після навчань.
Водночас Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною. Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів, де наразі перебуває 150 тис. російських солдатів, наголосив президент США.
Читайте також:
- Російська агресія, підтримка Києву та санкції проти РФ: головні заяви очільників МЗС України та Італії
- Намір Росії визнати "ЛДНР": Україна вимагає від ОБСЄ терміново скликати консультації ТКГ
- Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛНР" та "ДНР"