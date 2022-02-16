Россия заявила об отводе танков после военных учений

Регион, в котором проводились учения и откуда отходит техника, в сообщении не указан.

В Минобороны РФ снова заявили об отводе военной техники. На этот раз речь идет о подразделениях танковой армии Западного военного округа (ЗВО), которые после учений возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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Об этом со ссылкой на оборонное ведомство РФ сообщает "Интерфакс-Россия".

Отмечается, что бронетехнику погрузили на железнодорожные склады, которые должны проехать до баз около 1 тыс. км.

"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1 тыс. километров после завершения плановых учений", — цитирует издание Минобороны РФ.

В то же время регион, в котором проводились учения и откуда отходит техника, в сообщении не указан.

Также в ведомстве страны-агрессорки опубликовали видеокадры движения танковой колонны по заснеженной местности и погрузку бронетехники на железнодорожные эшелоны.

"Интерфакс" пишет, что 14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторые из них завершились, другие близки к завершению. По официальным данным, войска Первой танковой армии ЗВО дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада в Шуе.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Стоит отметить, что 10 февраля в Беларуси начались общие российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь самое большое количество сил со времен "холодной войны".

Напомним, 15 февраля в Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск. 16 февраля российское оборонное ведомство обнародовало видео, как вывозит из оккупированного Крыма военную технику после учений.

В то же время Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и далее реальна. Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ, где в настоящее время находится 150 тыс. российских солдат, подчеркнул президент США.

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