Украина выиграла первую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине

Александр Абраменко стал серебряным призером.

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграли медали мужской лыжной акробатики.

Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко со 116,50 баллами занял второе место.

Эта медаль стала первой для Украины в Пекине-2022.

Украину в этой дисциплине также представлял Александр Окипнюк, проваливший первый прыжок в финале, а результата второго не хватило для попадания в топ-6. Его лучший прыжок оценили в 122,01 балла – 9 место.

1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50

3. Илья Буров (ОКР) – 114,3

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