У центрі Маріуполя активно будують "Метінвест Політехніка"

На сьогодні завершено найважчий етап будівництва "Метінвест Політехніки". Усі будівельні роботи в активній фазі, в них задіяно понад 150 осіб.

На сьогодні завершено найважчий етап будівництва "Метінвест Політехніки" — зведено частину будівлі, яка знаходиться нижче за підлогу першого поверху, змонтовано перші сталеві конструкції.

Головний корпус університету буде 12-ти поверховим, там розмістять навчальні класи, бібліотеку та надсучасні лабораторії, на даху облаштують терасу. Також будують сучасний гуртожиток для майбутніх студентів. Поруч збудують спорткомплекс. На території студмістечка висадять дерева та чагарники.

ВНЗ відкриє свої двері для студентів у вересні 2022 року. Вже зібрано високі кваліфіковані викладачі, розроблено сучасні освітні програми та отримано ліцензії від Міносвіти. Студентів навчатимуть за дев'ятьма затребуваними спеціальностями.

Акціонери групи "Метінвест" Рінат Ахметов та Вадим Новинський відвідали будмайданчик першого в країні приватного технічного вишу "Метінвест Політехніка".

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков упевнений, що будівництво вузу — це історія про патріотизм та вибір своєї країни для життя та роботи. "Тут навчатимуться найкращі студенти з усієї України. Ми в цьому впевнені. "Метінвест Політехніка" – заявка на майбутнє, сигнал про те, що група "Метінвест" в Україні всерйоз і надовго. Цими інвестиціями ми говоримо про свою впевненість у стабільності та розвитку нашої України", — заявив Риженков.

А ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний переконаний, що університет має стати центром креативної науки та великих досягнень.