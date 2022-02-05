Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Змагання відбуваються від 4-го до 20 лютого.

4 лютого в Пекіні стартували Олімпійські ігри-2022. На XXIV зимовій Олімпіаді проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні перегони, стрибки з трампліна, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, шорт-трек.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Завершиться Олімпіада в Пекіні 20 лютого. До вашої уваги поточний медальний залік Ігор у столиці Китаю.

Місце Країна Золото Срібло Бронза Всього 1 Норвегія 2 0 0 2 2 Словенія 1 0 1 2 3 Китай 1 0 0 1 3 Нідерланди 1 0 0 1 3 Швеція 1 0 0 1 6 Італія 0 2 0 2 7 Канада 0 1 1 2 7 ОКР 0 1 1 2 9 Франція 0 1 0 1 9 Німеччина 0 1 0 1 11 Австрія 0 0 1 1 11 Угорщина 0 0 1 1 11 Японія 0 0 1 1

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