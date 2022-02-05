Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Змагання відбуваються від 4-го до 20 лютого.
4 лютого в Пекіні стартували Олімпійські ігри-2022. На XXIV зимовій Олімпіаді проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.
Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні перегони, стрибки з трампліна, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фристайл, хокей з шайбою, шорт-трек.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
Завершиться Олімпіада в Пекіні 20 лютого. До вашої уваги поточний медальний залік Ігор у столиці Китаю.
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Всього
|1
|Норвегія
|2
|0
|0
|2
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|2
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|3
|Нідерланди
|1
|0
|0
|1
|3
|Швеція
|1
|0
|0
|1
|6
|Італія
|0
|2
|0
|2
|7
|Канада
|0
|1
|1
|2
|7
|ОКР
|0
|1
|1
|2
|9
|Франція
|0
|1
|0
|1
|9
|Німеччина
|0
|1
|0
|1
|11
|Австрія
|0
|0
|1
|1
|11
|Угорщина
|0
|0
|1
|1
|11
|Японія
|0
|0
|1
|1
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