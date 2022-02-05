Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Соревнования проходят с 4-го по 20 февраля.

4 февраля в Пекине стартовали Олимпийские игры-2022. На XXIV зимней Олимпиаде будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Вашему вниманию текущий медальный зачет Игр в столице Китая.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 2 0 0 2 2 Словения 1 0 1 2 3 Китай 1 0 0 1 3 Нидерланды 1 0 0 1 3 Швеция 1 0 0 1 6 Италия 0 2 0 2 7 Канада 0 1 1 2 7 ОКР 0 1 1 2 9 Франция 0 1 0 1 9 Германия 0 1 0 1 11 Австрия 0 0 1 1 11 Венгрия 0 0 1 1 11 Япония 0 0 1 1

Читайте также:

Олимпийские игры-2022: все, что нужно знать о главных зимних соревнованиях планеты

Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике

От "бронзы" Цербе до "золота" Абраменко: как выступала Украина на зимних Олимпийских играх