Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Соревнования проходят с 4-го по 20 февраля.
4 февраля в Пекине стартовали Олимпийские игры-2022. На XXIV зимней Олимпиаде будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Вашему вниманию текущий медальный зачет Игр в столице Китая.
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Словения
|1
|0
|1
|2
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|6
|Италия
|0
|2
|0
|2
|7
|Канада
|0
|1
|1
|2
|7
|ОКР
|0
|1
|1
|2
|9
|Франция
|0
|1
|0
|1
|9
|Германия
|0
|1
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|11
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|11
|Япония
|0
|0
|1
|1
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