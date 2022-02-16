Олимпиада-2022: кто выиграл медали 16 февраля

Александр Абраменко принес Украине первую медаль в Пекине.

В среду, 16 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно восемь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в двенадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина наконец-то выиграла первую медаль на текущих соревнованиях. Ее обладателем стал 33-летний фристайлист – Александр Абраменко. Опытный спортсмен взял "серебро".

16 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, лыжной гонке, биатлоне, фристайле (лыжная акробатика) и шорт-треке.

Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал – перенесен с 15 февраля

1. Александер Холл (США)

2. Ник Геппер (США)

3. Эспер Тьядер (Швеция)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

1. Клеман Ноэль (Франция)

2. Иоганнес Штрольц (Австрия)

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)

Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км

1. Швеция

2. ОКР

3. Германия

Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

1. Германия

2. Швеция

3. ОКР

Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

1. Норвегия

2. Финляндия

3. ОКР

Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

1. Ци Гуанпу (Китай)

2. Александр Абраменко (Украина)

3. Илья Буров (ОКР)

Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А

1. Канада

2. Южная Корея

3. Италия

Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея)

2. Арианна Фонтана (Италия)

3. Сюзанн Шултинг (Нидерланды)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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