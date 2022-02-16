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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 16 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 16 февраля

Associated Press

Александр Абраменко принес Украине первую медаль в Пекине.

В среду, 16 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно восемь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в двенадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина наконец-то выиграла первую медаль на текущих соревнованиях. Ее обладателем стал 33-летний фристайлист – Александр Абраменко. Опытный спортсмен взял "серебро".

16 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, лыжной гонке, биатлоне, фристайле (лыжная акробатика) и шорт-треке.

Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал – перенесен с 15 февраля

  • 1. Александер Холл (США)
  • 2. Ник Геппер (США)
  • 3. Эспер Тьядер (Швеция)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

  • 1. Клеман Ноэль (Франция)
  • 2. Иоганнес Штрольц (Австрия)
  • 3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)

Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км

  • 1. Швеция
  • 2. ОКР
  • 3. Германия

Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

  • 1. Германия
  • 2. Швеция
  • 3. ОКР

Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

  • 1. Норвегия
  • 2. Финляндия
  • 3. ОКР

Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2

  • 1. Ци Гуанпу (Китай)
  • 2. Александр Абраменко (Украина)
  • 3. Илья Буров (ОКР)

Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А

  • 1. Канада
  • 2. Южная Корея
  • 3. Италия

Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А

  • 1. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
  • 2. Арианна Фонтана (Италия)
  • 3. Сюзанн Шултинг (Нидерланды)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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