Олимпиада-2022: кто выиграл медали 16 февраля

Александр Абраменко принес Украине первую медаль в Пекине.
В среду, 16 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно восемь комплектов медалей в пяти видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в двенадцатый день Олимпиады-2022.
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Украина наконец-то выиграла первую медаль на текущих соревнованиях. Ее обладателем стал 33-летний фристайлист – Александр Абраменко. Опытный спортсмен взял "серебро".
16 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей Украины. "Сине-желтые" выступили в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, лыжной гонке, биатлоне, фристайле (лыжная акробатика) и шорт-треке.
Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал – перенесен с 15 февраля
- 1. Александер Холл (США)
- 2. Ник Геппер (США)
- 3. Эспер Тьядер (Швеция)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
- 1. Клеман Ноэль (Франция)
- 2. Иоганнес Штрольц (Австрия)
- 3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)
Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км
- 1. Швеция
- 2. ОКР
- 3. Германия
Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
- 1. Германия
- 2. Швеция
- 3. ОКР
Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
- 1. Норвегия
- 2. Финляндия
- 3. ОКР
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
- 1. Ци Гуанпу (Китай)
- 2. Александр Абраменко (Украина)
- 3. Илья Буров (ОКР)
Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал А
- 1. Канада
- 2. Южная Корея
- 3. Италия
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал А
- 1. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
- 2. Арианна Фонтана (Италия)
- 3. Сюзанн Шултинг (Нидерланды)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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