Смартфон за вакцинацию: украинцы не смогут продать бесплатное устройство

К гаджету привяжут SIM-карту.

Украинцы 60+ лет, которые получат от государства бесплатный смартфон за COVID-вакцинацию, не смогут его продать другим лицам.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, уже с апреля такие украинцы смогут подать заявку на получение устройства. Сам смартфон будет выдан летом. В Минцифре надеются, что подобная инициатива будет мотивировать к прививке от коронавируса.

Кроме того, проект сможет расширить покрытие услуг "Дія" среди населения. "Мы хотим, чтобы такие услуги, как "єСубсидія", стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали их оформлять в маршрутке в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик", — говорит Вискуб.

Министерство обсуждает с банками возможность раздачи мобильных телефонов в самих отделениях. Чтобы людям при необходимости рассказали, как ими пользоваться. Компания Samsung планирует принять участие в проекте. Другая компания предлагает сделать уникальные смартфоны.

По предварительной информации, стоимость смартфонов не будет превышать пяти тысяч гривен. Впрочем, в Минцифры надеются уложиться в еще меньшее — в четыре тысячи. Выскуб сообщил, что SIM-карты, которые привяжут к устройствам, будут регистрировать по паспорту. "Мобильные операторы предлагают нам установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность использования устройства", — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

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