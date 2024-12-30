У Таїланді горів готель, серед загиблих громадянин України

В наслідок пожежі в готелі біля популярної туристичної вулиці Као Сан Роуд у Бангкоку загинуло троє іноземців, а кілька осіб отримали поранення. Серед загиблих був громадянин України.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Пожежа сталася в неділю ввечері, і троє загиблих були іноземними туристами. Один з них був знайдений мертвим на місці, а двоє інших померли після транспортування до лікарні, повідомив полковник поліції Санонг Сенгмані.

Поліція пізніше ідентифікувала загиблих: серед них були жінка з Бразилії, чоловік з України та американець. П’ятеро людей потрапили до лікарні, зокрема японська жінка у критичному стані. Інші постраждалі — японський чоловік, двоє німців та тайський електрик.

Пожежа спалахнула на п'ятому поверсі шестиэтажного готелю Ember, повідомляє поліція. Као Сан Роуд — популярна вулиця серед туристів, відома своїм яскравим нічним життям.

Пожежу вдалося локалізувати, але причина загоряння досі встановлюється. На момент пожежі в готелі перебувало 75 осіб.

Срікант Коламала, 37-річний індієць, який живе в Сінгапурі і перебував у Таїланді на відпочинку, став свідком рятувальної операції. Він розповів, що пожежники "розбили скло, щоб витягнути людей".

Президенти Бізнес-асоціації Као Сан Роуд, Санга Руангваттанакул, зазначив, що у зв'язку з інцидентом люди бояться, що це вплине на заплановану новорічну подію, на яку очікується понад 20 000 осіб. Однак він запевнив, що з питанням безпеки вже працюють понад 150 поліцейських і співробітників районної адміністрації.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт також наголосив на важливості забезпечення безпеки напередодні святкувань Нового року, коли у місті будуть проводитися різноманітні святкові заходи.

Нагадаємо, у Чернігівські області під час пожежі загинули двоє дітей, а також їхня мама.

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