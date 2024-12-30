Что обязательно следует сделать 30 декабря: советы астролога

В этот день следует создать внутреннее спокойствие.

Перед началом нового – 2025 года – важно взять паузу для отдыха и создания внутреннего покоя. Поэтому, по возможности, сделайте 30 декабря днем подведения итогов года.

Что важно сделать сегодня, 30 декабря, рассказала астролог Ания Анима в комментарии "Фокусу".

Астролог советует в этот день создать внутреннее спокойствие и завершить текущие дела, чтобы с чистой головой встретить Новый год. Кроме того, это время для подведения итогов года и очищения.

Что следует сделать

Ания Анима советует использовать этот день для очистки дома или рабочего пространства от лишних вещей.

"Положить под елку символически очищение и гармонию – это то, что стоит сделать сегодня", — подчеркнула астролог.

Кроме того, предпоследний день 2024-го – хороший день для подведения итогов года.

Чего следует избегать

Сегодня следует избегать суеты и чрезмерной активности. Поскольку энергия этого дня требует покоя и гармонии, важно провести день без суеты и спешки.

Совет дня

"Мягкий ритм дня поможет вам не только завершить текущие дела, но и настроиться на спокойный и продуктивный новый год", — добавила Ания Анима.

По ее словам, важно начать подготовку к новому этапу с внутренним спокойствием, чтобы следующий год принес гармонию и новые возможности для развития.

Напомним, чтобы счастье пришло в дом – обязательно выбросьте из коридора эти пять предметов перед Новым годом 2025 года.

Читайте также: