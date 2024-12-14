Какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год: они могут оскорбить

Эти подарки лучше не дарить на праздники

Рождество, Новый год – это праздники радости, теплоты и искренних эмоций. Но можно испортить праздники, если выбрать неудачный подарок

Чтобы избежать неудобств и разочарований и не испортить праздник, важно подумать о подарке заранее и от некоторых подарков воздержаться.

Деньги

На первый взгляд, наличные деньги на праздник может показаться универсальным подарком. Однако этот жест может восприниматься как нежелание тратить время и усилия на выбор персонального подарка. Рождественские праздники – это время теплых эмоций и символических презентов, а деньги лишают подарок душевности. Если нет времени, возможностей выбрать подарок лучшее решение выбрать подарочный сертификат в любимый магазин получателя.

Одежда и обувь

Дарить одежду или обувь – рискованный выбор. Вы можете ошибиться с размером, стилем или даже качеством. Особенно это касается предметов, требующих примерки. Такие подарки часто возвращают в магазин или оставляют в шкафу без использования. Если хотите подарить что-нибудь связанное с гардеробом, остановитесь на аксессуарах, например, шарфах, перчатках или украшениях, не требующих точного подбора размера.

Нижнее белье

Приберегите такой подарок ко Дню святого Валентина, это личный вид подарка. Будет не совсем удобно открывать этот подарок в комнате, полной членов семьи.

Косметика и духи

Духи или косметика – это индивидуальный выбор, который зависит от личных предпочтений, типа кожи и даже аллергических реакций. Даря такие вещи, вы рискуете не угадать. Вместо косметики можно подарить сертификат в магазин красоты или наборы средств для ухода с нейтральными ароматами.

Домашние животные

Щенок, котенок или другое животное – это ответственность на многие годы. Подарок в виде домашних животных может создать больше проблем, чем радости, особенно если человек не готов к такому решению.

Чистящие средства, средства для уборки

На первый взгляд это кажется полезным подарком. Но большинство людей не разделят ваше мнение. Таким подарком вы фактически говорите: " Я даже не думал над тем, что тебе купить, поэтому просто схватил первую вещь на полке". Во-вторых, это может означать, будто вы считаете, что человек плохо убирает, что у него грязно. Такой подарок может случайно обидеть вместо того, чтобы доставить радость.

Сувениры и статуэтки

Сувениры и декоративные статуэтки часто воспринимаются как пылесборники. Многие люди предпочитают практические подарки, которые можно использовать в повседневной жизни.

Подарки с намеком

Предметы, которые могут указывать на недостатки человека, например весы, книги о диетах или средствах от морщин, категорически не подходят для Рождества. Они могут оскорбить получателя, даже если вы не имели такого намерения.

Как избежать неудачных подарков

Чтобы избежать неудачных подарков, лучше спросите напрямую у получателя, что он желает. Учитывайте интересы и образ жизни того, кому вы дарите. Выбирайте универсальные, практичные вещи, которые могут понадобиться каждому.

А главное, выбирайте подарки и извините с душой, и тогда Рождество и Новый год станут особенными.

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