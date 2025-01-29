Яке завтра, 30 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 січня, День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Віряни вшановують пам'ять трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого. До Нового року залишилося 335 днів.

30 січня 2025 року — четвер. 1072-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

30 січня в церковному календарі – день пам’яті трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого. Василій Великий (329-379) був одним із найвідоміших теологів та церковних діячів. Він відіграв важливу роль у зміцненні християнства в добу раннього Візантійського імперія. Василій відомий своєю благодійністю та реформаторською діяльністю щодо чернецтва. Він написав одні з найбільш значущих творів християнської теології, зокрема "Шість днів творіння" та багато листів та проповідей.

Іван Богослов був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа та автором четвертого Євангелія, а також трьох послань і книги Об’явлення. Іван Богослов відомий своїм глибоким духовним осмисленням Божественної любові. Він вважається одним із найбільших пророків християнства. Його Євангеліє містить багато духовних та символічних елементів, порівняно з іншими трьома Євангеліями.

Іван Златоуст (347-407) був архієпископом Константинопольським та визнаним проповідником. Його прозвали "Златоустом" за його визначні красномовні проповіді. Іван Златоуст боровся за моральне очищення церкви та соціальну справедливість. Його інтерпретації Святого Письма та проповіді залишаються визначними зразками християнської етики та теології.

Що не можна робити 30 січня

Забороняється вишивати, в'язати і прясти.

Не слід лихословити, злитися.

Якщо посварилися з людино, краще не залишатися в сварці до кінця дня.

Народні прикмети і традиції на 30 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах багато інею — до теплої погоди;

коні лягають на землю — чекайте на потепління або сніг;

зайці почали приходити до саду — почнуться сильні морози;

безхмарна погода і північний вітер — до відчутного похолодання.

30 січня зайці почали приходити до саду — почнуться сильні морози / Фото: Unsplash

Віряни цього дня обов'язково відвідують церкву, моляться трьом святим. Після богослужіння всією родиною сідають за святковий стіл, який застеляють новою скатертиною, а зверху ставлять ікону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 січня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

Талісманом людини, народженої 30 січня, є аметист. Заспокійливий колір цього каменю позитивно діє на нервову систему. Аметист здатний наповнити світлою енергією, дарує спокій.

Цього дня народилися:

1905 рік — біологиня, учасниця опозиційного руху в Україні в повоєнний період, фактичний голова Української Гельсінської групи в кінці 1970-х Оксана Мешко;

1930 рік — український дитячий письменник Всеволод Нестайко;

1956 рік — український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг.

Пам’ятні дати 30 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 січня:

9 рік до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;

1644 рік — Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1649 рік — королю Англії Карлу І відрубують голову;

1697 рік — за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону — і попутно відкриває варіаційне числення;

1790 рік — у Великій Британії відбуваються випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1847 рік — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменовують у Сан-Франциско;

1868 рік — у Києві відкривається музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 рік — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, отримує патент на пневматичний молоток;

1901 рік — відбувається інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік — Велика Британія та Японія підписують угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1915 рік — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік — Українська Центральна Рада ухвалює створити добровольчу українську армію;

1930 рік — здійснюють запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1933 рік — прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1992 рік — у Гельсінкі Україна приєднується до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

1992 рік — Ісландія визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

1992 рік — перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчує восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері";

1998 рік — створюють Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД;

2004 рік — створюють першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 рік — виходить в продаж операційна система Windows Vista.

Погода на 30 січня

Завтра, 30 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +4 вночі. У Львові — +10 вдень та +2 вночі. У Харкові — +9 вдень та +6 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України / Фото: Unsplash

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Цей день присвячений працівникам, які займаються соціальним забезпеченням військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Спеціалісти військово-соціального управління відіграють важливу роль у забезпеченні соціальних прав та інтересів військових, допомагаючи їм адаптуватися до цивільного життя після служби, надаючи підтримку під час війни, а також працюючи з питаннями медичного забезпечення, реабілітації, матеріальної допомоги. Цей день підкреслює значення професії в армії, адже соціальний аспект військової служби є важливою частиною загальної підтримки сил оборони, особливо в умовах війни та після важких бойових дій. Відзначення цього дня також є вдячністю за роботу, яка допомагає зберігати моральний дух військових і підтримувати їх у складні часи.

Також 30 січня Шкільний день ненасильства та миру. Це міжнародний день, коли акцент робиться на важливості мирного співіснування та протидії насильству в суспільстві, зокрема в навчальних закладах. Його мета — виховання у молоді культури ненасильства, толерантності та взаємоповаги. Цей день започатковано для того, щоб звернути увагу на питання, пов'язані з насильством у школах, булінгом, агресією серед підлітків і важливістю мирного вирішення конфліктів. Школярів і педагогів заохочують до проведення різноманітних заходів, таких як лекції, тренінги, круглі столи, творчі роботи і акції, спрямовані на формування свідомості про важливість миру та взаємоповаги в стосунках.

А ще 30 січня День пам'яті NASA. Цей день присвячений вшануванню пам'яті астронавтів, які загинули в результаті нещасних випадків під час виконання своїх місій. Цей день нагадує про жертви, які людина готова принести заради наукових досягнень та досліджень, а також сприяє визнанню тих, хто втратив своє життя в космосі або під час підготовки до польотів.