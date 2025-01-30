Правильне харчування: які помилки найчастіше допускають люди

Люди, які прагнуть правильно харчуватись, часто припуститися помилки, не враховуючи особливості власного життя та смаки. Проте, саме ці аспекти повинні допомагати формувати план харчування.

Про це заявила лікарка-терапевтка та дієтологиня Олеся Добрянська у подкасті Говорять медики від МОЗ України.

"Якщо ми говоримо здорове харчування для конкретної людини, враховуючи її особисті обставини, то найпоширеніші помилки – це, мабуть, буде те, що людина недостатньо планує свій раціон. Те, що людина пропускає основні трапези, іноді це навіть спеціально. Наприклад, людина пропускає сніданок, щоб схуднути. Насправді все буває абсолютно навпаки, тому що недоїдання провокують переїдання", - наголошує дієтологиня.

Вона додає, що зазвичай, ввечері ми емоційно нестійкі через втому. Крім того, у людей бувають пориви зробити все й одразу. Тобто одним днем почати здоровий спосіб життя, зокрема додавши сюди харчування та спорт.

"Насправді, здорове харчування – це процес, який триває все життя. І не може бути, що ми від сьогодні сіли та почали правильно харчуватися. Далі те, що ми не враховуємо все-таки наше ментальне здоров'я. Напевно, що в нас немає гнучкості. Це теж є найпоширеніша помилка, тому що здорове харчування – це про баланс, а не досконалість", - переконує Олеся Добрянська.

Ще один важливий аспект здорового харчування у тому, щоб воно було смачним для вас.

Дієтологиня також додає, що на день може бути три основних трапези і один-два легких перекусів.

"Ми стараємося, щоб були проміжки між прийомами їжі не більше, ніж 5 годин. У нас є фізіологічні процеси, з якими ми народжуємося", - розповідає лікарка.

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