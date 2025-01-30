Правильное питание: какие ошибки чаще всего допускают люди

Люди, которые стремятся правильно питаться, часто допускают ошибки, не учитывая особенности своей жизни и вкусовые предпочтения. Однако именно эти аспекты должны помогать формировать план питания.

Об этом заявила врач-терапевт и диетолог Олеся Добрянская в подкасте "Говорят медики" от МОЗ Украины.

"Если мы говорим здоровое питание для конкретного человека, учитывая его личные обстоятельства, то самые распространенные ошибки – это, пожалуй, то, что человек недостаточно планирует свой рацион. То, что человек пропускает основные трапезы, иногда это даже специально. Например, человек пропускает завтрак, чтобы похудеть. На самом деле все бывает совершенно наоборот, потому что недоедание провоцируют переедание", — отмечает диетология.

Она добавляет, что обычно вечером мы эмоционально неустойчивы из-за усталости. Кроме того, у людей бывают порывы сделать все сразу. То есть одним днем начать здоровый образ жизни, в частности, добавив сюда питание и спорт.

"На самом деле, здоровое питание – это процесс, который длится всю жизнь. И не может быть, что мы с сегодняшнего дня сели и начали правильно питаться. Дальше то, что мы не учитываем все-таки наше ментальное здоровье. Наверное, что у нас нет гибкости. Это то же самое распространенное заблуждение, потому что здоровое питание — это о балансе, а не совершенстве", — считает Олеся Добрянская.

Еще один важный аспект здорового питания состоит в том, чтобы оно было вкусным для вас.

Диетология также добавляет, что в день может быть три основных трапезы и один-два легких перекуса.

"Мы стараемся, чтобы были промежутки между приемами пищи не более 5 часов. У нас есть физиологические процессы, с которыми мы рождаемся", — рассказывает врач.

Напомним, мы писали о 35 полезных продуктах для здоровья, которые следует употреблять каждый день.

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