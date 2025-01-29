Какой завтра, 30 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 января, День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Верующие чтят память трех святых: Василия Великого, Ивана Богослова и Ивана Златоустого. До Нового года осталось 335 дней.

30 января 2025 года — четверг. 1072-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 января в церковном календаре – день памяти трех святых: Василия Великого, Ивана Богослова и Ивана Златоустого. Василий Великий (329-379) был одним из самых известных богословов и церковных деятелей. Он сыграл важную роль в укреплении христианства во время раннего Византийского империя. Василий известен своей благотворительностью и реформаторской деятельностью по монашеству. Он написал одни из наиболее значимых произведений христианской теологии, в частности, "Шесть дней творения" и много писем и проповедей.

Иоанн Богослов был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором четвертого Евангелия, а также трех посланий и книги Откровения. Иоанн Богослов известен своим глубоким духовным осмыслением Божественной любви. Он считается одним из величайших пророков христианства. Его Евангелие содержит много духовных и символических элементов по сравнению с другими тремя Евангелиями.

Иоанн Златоуст (347-407) был архиепископом Константинопольским и признанным проповедником. Его прозвали "Златоустом" за его выдающиеся красноречивые проповеди. Иван Златоуст боролся за нравственное очищение церкви и социальную справедливость. Его интерпретации Священного Писания и проповеди остаются выдающимися образцами христианской этики и теологии.

Что нельзя делать 30 января

Запрещается вышивать, вязать и прясть.

Не следует злословить, злиться.

Если поссорились с человеком, лучше не оставаться в ссоре до конца дня.

Народные приметы и традиции на 30 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях много инея — к теплой погоде;

лошади ложатся на землю — ждите потепления или снега;

зайцы начали приходить в сад — начнутся сильные морозы;

безоблачная погода и северный ветер – к ощутимому похолоданию.

30 января зайцы начали приходить в сад — начнутся сильные морозы. / Фото: Unsplash

Верующие в этот день обязательно посещают церковь, молятся трем святым. После богослужения всей семьей садятся за праздничный стол, застилаемый новой скатертью, а сверху ставят икону.

Именины: как назвать родившегося 30 января ребенка

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

Талисманом человека, рожденного 30 января, является аметист. Успокаивающий цвет этого камня положительно действует на нервную систему. Аметист способен наполнить светлой энергией, дарит покой.

В этот день родились:

1905 год — биолог, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, фактический председатель Украинской Хельсинкской группы в конце 1970-х Оксана Мешко;

1930 год – украинский детский писатель Всеволод Нестайко;

1956 год – украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель; президент Ассоциации любительского футбола Украины Федор Шпиг.

Памятные даты 30 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 января:

9 год до н. э. — торжественное освящение на Марсовом поле в Риме "Алтаря Мира" из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;

1018 год — в замке Ортенбург в Будышине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;

1644 год — Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;

1649 год — королю Англии Карлу I отрубают голову;

1697 год — за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне – и попутно открывает вариационное исчисление;

1790 год — в Великобритании проходят испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило затем 40 лет и помогло спасти жизнь сотен людей в штормовом море;

1847 год — город Ерба Буэна в Калифорнии переименовывается в Сан-Франциско;

1868 год — в Киеве открывается музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера);

1894 год — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, получает патент на пневматический молоток;

1901 год — происходит интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;

1902 год — Великобритания и Япония подписывают соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;

1915 год — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подлодки;

1918 год — Украинский Центральный Совет принимает создать добровольческую украинскую армию;

1930 год — осуществляют запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;

1931 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города";

1933 год — приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;

1992 год — в Хельсинки Украина присоединяется к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

1992 год — Исландия признает независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Королевством Испания;

1992 год — первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондарь заканчивает восьмидневную миссию на челноке НАСА "Дискавери";

1998 год – создают Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ;

2004 год – создают первую статью Википедии на украинском языке – Атом;

2007 год – выходит в продажу операционная система Windows Vista.

Погода на 30 января

Завтра, 30 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +4 ночью. Во Львове — +10 днем и +2 ночью. В Харькове — +9 днем и +6 ночью. В Одессе — +10 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины / Фото: Unsplash

30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Этот день посвящен работникам, занимающимся социальным обеспечением военнослужащих, ветеранов и их семей. Специалисты военно-социального управления играют важную роль в обеспечении социальных прав и военных интересов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни после службы, оказывая поддержку во время войны, а также работая с вопросами медицинского обеспечения, реабилитации, материальной помощи. Этот день подчеркивает значение профессии в армии, ведь социальный аспект военной службы является важной частью всеобщей поддержки сил обороны, особенно в условиях войны и после тяжелых боевых действий. Отмечание этого дня также благодарно за работу, которая помогает сохранять моральный дух военных и поддерживать их в сложные времена.

Также 30 января Школьный день ненасилия и мира. Это международный день, когда акцент делается на важности мирного сосуществования и противодействия насилию в обществе, в частности, в учебных заведениях. Его цель – воспитание у молодежи культуры ненасилия, толерантности и взаимоуважения. Этот день был начат для того, чтобы обратить внимание на вопросы, связанные с насилием в школах, буллингом, агрессией среди подростков и важностью мирного разрешения конфликтов. Школьников и педагогов поощряют проведение различных мероприятий, таких как лекции, тренинги, круглые столы, творческие работы и акции, направленные на формирование сознания о важности мира и взаимоуважения в отношениях.

А еще 30 января День памяти NASA. Этот день посвящен памяти астронавтов, погибших в результате несчастных случаев во время выполнения своих миссий. Этот день напоминает о жертвах, которые человек готов принести ради научных достижений и исследований, а также способствует признанию потерявших свою жизнь в космосе или во время подготовки к полетам.