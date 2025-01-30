В Україні різко зміниться погода: де і коли замете снігом

Україну накриє похолодання. Синоптики попередили українців про різке повернення зимової погоди. Кажуть, в деяких областях буде мороз і навіть випаде сніг.

А якої погоди чекати 30 січня – дивіться далі на TСН.ua.

Якою буде погода 30 січня

Перший місяць 2025 року добігає свого кінця. Здебільшого січень тішив українців комфортними температурами. Так і у останні два дні по-справжньому зимової погоди очікувати не варто. Такий прогноз оприлюднила народна синоптикиня Наталка Діденко. З її слів, 30 січня буде без опадів. Вночі +2+6 градусів, вдень +7+11, на півдні +12+16 градусів.

У Києві також без опадів, максимально до +8+10 градусів. Однак, вже у лютому температурні показники дещо знизяться.

"Від 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а від 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів", - сказала вона.

Якою буде погода в лютому

Про похолодання у лютому повідомила і синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха. В коментарі "Главреду" вона заявила, що наприкінці січня в Україні стало помітно тепліше. Втім, вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше - будуть морози і навіть сніг. А потепління в Україні, яке зараз спостерігається, за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми.

Тим часом в лютому вже буде зміна синоптичних умов. До країни зайдуть повітряні маси не з півдня. Птуха каже, що це принесе більш низькі температури.

"На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться й морози. Очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів. Прогнозуємо змішану фазу, але вже 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях", - уточнила вона.

Чому в Україні тепла зима

Цьогоріч зима в Україні доволі нетипова. Суттєвих морозів і рясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було. Подекуди погода посеред січня була схожа на квітневу. У чому причина таких аномалій - розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Наталія Птуха зазначила, що прийдешній лютий також обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай. Однак, ховати далеко в шафу зимові речі ще не варто.

2024 - найтепліший рік за всю історію

Тим часом у Всесвітній метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки - наслідку людської діяльності. За даними вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація - "зміна клімату в реальному часі".

Якими можуть бути погодні умови в Україні

Зі слів першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів також повномасштабне вторгнення РФ (воєнні дії на території країни).

Раніше повідомлялося про погодні умови на 30 січня. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: