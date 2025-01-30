В Украине резко изменится погода: где и когда заметет снегом

Украину накроет похолодание. Синоптики предупредили украинцев о резком возвращении зимней погоды. Говорят, что в некоторых областях будет мороз и даже выпадет снег.

А какой погоды ждать 30 января – смотрите дальше на TСН.ua.

Какая будет погода 30 января

Первый месяц 2025 года подходит к концу. В основном январь радовал украинцев комфортными температурами. Так и в последние два дня по-настоящему зимней погоды ждать не стоит. Такой прогноз обнародовала народная синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 30 января без осадков. Ночью +2+6 градусов, днем +7+11, на юге +12+16 градусов.

В Киеве также без осадков, до +8+10 градусов. Однако уже в феврале температурные показатели несколько снизятся.

"С 1-2 февраля начнет снижаться температура воздуха до небольших минусов, а с 7 февраля, вероятно, похолодает еще на несколько градусов", — сказала она.

Какая будет погода в феврале

О похолодании в феврале сообщила и синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха. В комментарии "Главреду" она заявила, что в конце января в Украине стало заметно теплее. Впрочем, уже в начале февраля в регионах станет прохладнее – будут морозы и даже снег. А наблюдаемое сейчас потепление в Украине по многим показателям гораздо выше климатической нормы.

Между тем, в феврале уже будет изменение синоптических условий. В страну зайдут воздушные массы не с юга. Птуха говорит, что это принесет более низкие температуры.

"В начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, вернутся и морозы. Ожидаем уже вскоре ниже нуля и определенных осадков. Прогнозируем смешанную фазу, но уже 2 февраля возможен небольшой снег в западных, северных и центральных областях", — уточнила она.

Почему в Украине теплая зима

В этом году зима в Украине достаточно нетипичная. Существенных морозов и обильных снегопадов за последние два месяца не было. Кое-где погода посреди января была похожа на апрельскую. В чем причина таких аномалий – рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Наталья Птуха отметила, что грядущий февраль также обещает быть теплее обычного. Однако прятать далеко в шкаф зимние вещи еще не стоит.

2024 – самый теплый год за всю историю

Между тем во Всемирной метеорологической организации напомнили, что 2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетия беспрецедентной жары — следствия человеческой деятельности. По данным ученых, изменение климата зависит, в частности, от продолжающегося рекордно расти выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация – "изменение климата в реальном времени".

Какими могут быть погодные условия в Украине

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елены Крамаренко, в Украине на фоне глобального потепления фиксируют обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Усиливает климатические изменения и выбросы парниковых газов и полномасштабное вторжение РФ (военные действия на территории страны).

Ранее сообщалось о погодных условиях на 30 января. Больше об этом читайте в новости.

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