Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора: советы эксперта

Автомобильный аккумулятор обычно служит 3-5 лет, но правильный уход может продлить его жизнь вдвое. Опытный механик делится несколькими простыми рекомендациями, которые помогут сохранить батарею в хорошем состоянии.

Об этом сообщило издание Твоя машина.

Основные причины преждевременного износа аккумулятора

Одной из самых распространенных причин быстрого износа аккумулятора являются короткие поездки, когда батарея не успевает полностью зарядиться. Это приводит к постепенному снижению ее емкости. Особенно это важно зимой, когда дополнительное потребление энергии для обогрева салона и фар увеличивает нагрузку на батарею.

Для предотвращения неполадок стоит время от времени выезжать из города, где автомобиль способен развить нужную скорость. Это не только способствует зарядке аккумулятора, но и обеспечивает работу генератора на максимуме.

Как выбрать аккумулятор

При выборе аккумулятора для автомобиля важно обращать внимание на емкость батареи. Аккумуляторы с большей емкостью медленнее теряют заряд и имеют более долгий срок службы, даже при интенсивном использовании. Однако важно учитывать не только емкость, но и специфику вашего автомобиля.

Советы по продлению срока службы аккумулятора

Регулярная зарядка

Регулярная зарядка аккумулятора раз в 4-6 месяцев от сети помогает восстановить заряд, который нельзя получить только через генератор. Контроль уровня электролита

Для обслуживаемых аккумуляторов необходимо периодически проверять уровень электролита. Если он слишком низкий, добавьте дистиллированную воду. Проверка напряжения

Проверяйте напряжение на выводах аккумулятора. Оптимальный уровень – не менее 12 В. Если напряжение ниже, следует подумать о дополнительной зарядке.

Регулярный уход за аккумулятором предотвращает возникновение проблем, в частности остановку двигателя или невозможность завести машину в мороз. Правильное использование также помогает избежать поломки автомобильной электроники, которая нуждается в стабильном источнике питания.

Зимние советы по уходу за аккумулятором

Зимой аккумулятор испытывает дополнительные нагрузки, поэтому важно проверить его состояние и зарядить до наступления морозов. Также стоит выключать лишние электроприборы, например подогрев сидений или обогрев заднего стекла, когда они не нужны.

Напомним, эксперт рассказал, на какой скорости авто тратит меньше всего топлива.

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