Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 30 января

Сегодня, 30 января, по территории Украины переместится малоактивный атмосферный фронт. В большинстве областей страны утром местами ожидается туман.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

"Атмосферное давление будет слабо расти. Осадков не прогнозируется. Ветер будет с южных направлений, слабый", — говорится в сообщении.

Температура на севере и в Карпатах днем будет +6...11°С, на юге Одесчины и в Крыму будет +12...17°С.

Погода в Киевской области и в столице

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура по области будет днем колебаться в пределах +6...11°С.

В Киеве будет +8...10°С.

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