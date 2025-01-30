Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 30 января

Температура воздуха поднимется.
Сегодня, 30 января, по территории Украины переместится малоактивный атмосферный фронт. В большинстве областей страны утром местами ожидается туман.
Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".
"Атмосферное давление будет слабо расти. Осадков не прогнозируется. Ветер будет с южных направлений, слабый", — говорится в сообщении.
Температура на севере и в Карпатах днем будет +6...11°С, на юге Одесчины и в Крыму будет +12...17°С.
Погода в Киевской области и в столице
В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура по области будет днем колебаться в пределах +6...11°С.
В Киеве будет +8...10°С.
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