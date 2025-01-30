Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 30 січня

Сьогодні, 30 січня, територією України переміститься малоактивний атмосферний фронт. У більшості областей країни вранці місцями очікується туман.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

"Атмосферний тиск слабко зростатиме. Опадів не прогнозується. Вітер буде з південних напрямків, слабкий", - сказано в повідомленні.

Температура на півночі і в Карпатах вдень становитиме +6...11°С, на півдні Одещини та в Криму сягатиме +12...17°С.

Погода на Київщині та в столиці

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Уранці місцями по області туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень коливатиметься в межах +6...11°С.

У Києві буде +8...10°С.

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