Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили і чимало техніки.
Станом на ранок 30 січня ЗСУ знищили 835 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу‒ близько/ about 835 940 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9890 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17) од,
- артилерійських систем – 22412 (+17) од,
- РСЗВ – 1264 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).
Як повідомлялося, солдати КНДР мають значні втрати на Курщині. Вони не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії. Як наслідок, північнокорейські військові зазнали значних втрат.
Читайте також:
- Яку помилку зробила Україна і хто має вплив на Путіна: найцікавіше з інтерв'ю Зеленського Fox News
- Армія РФ наблизилася до важливої траси на Донеччині: експерт про небезпеку її захоплення
- Експерт назвав наступну ціль росіян після захоплення Великої Новосілки