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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 30 січня 2025-го знищено майже 836 солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили і чимало техніки.

Станом на ранок 30 січня ЗСУ знищили 835 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу‒ близько/ about 835 940 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9890 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22412 (+17) од,
  • РСЗВ – 1264 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).

Як повідомлялося, солдати КНДР мають значні втрати на Курщині. Вони не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії. Як наслідок, північнокорейські військові зазнали значних втрат.

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