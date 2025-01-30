Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 30 січня ЗСУ знищили 835 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу‒ близько/ about 835 940 (+1270) осіб,

танків ‒ 9890 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17) од,

артилерійських систем – 22412 (+17) од,

РСЗВ – 1264 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).

Як повідомлялося, солдати КНДР мають значні втрати на Курщині. Вони не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії. Як наслідок, північнокорейські військові зазнали значних втрат.

Читайте також: