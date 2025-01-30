Якою буде погода в Україні 31 січня: синоптикиня дала прогноз

У п'ятницю, 31-го січня, буде тепла погода, та вже видніється тенденція до зниження температури повітря і подальшого похолодання. Денна температура повітря становитиме +6+9 градусів, на заході подекуди +7+11 градусів, у південній частині ще затримається весняна погода, +9+14 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

"Опади істотні завтра в Україні малоймовірні, хіба що в західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або мряка", – зазначила вона.

У Києві січень завершиться ще порівняно теплою погодою. Посилиться південно-східний вітер. Вночі +3+5 градусів, завтра вдень близько +7 градусів.

"З початку лютого в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання", – повідомила фахівчиня.

Нагадаємо, вже на початку лютого у регіонах стане прохолодніше. Будуть морози і навіть сніг.

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