Смертельна авіакатастрофа у Вашингтоні: кількість загиблих різко зросла

Рятувальники дістали з води вже 30 загиблих після зіткнення у Вашингтоні пасажирського літака з гелікоптером. Раніше повідомлялося про 18 загиблих.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох анонімних співрозмовників.

"Станом на зараз відомо, що з річки дістали понад 30 загиблих", - коротко пишуть журналісти.

Авіакатастрофа США — що сталося 30 січня

В ніч проти 30 січня медіа повідомили про авіакатастрофу США, яка сталась поряд з аеропортом Рональда Рейгана у Вашингтоні. Після зіткнення обидва судна упали в річку Потомак, температура води в якій на той момент становила 1,6 градуса.

За попередніми даними, на борту літака перебувало 64 людей, у вертольоті - троє, без офіцерського складу. На місце падіння прибуло близько 300 рятувальників.

Всі деталі про авіакатастрофу читайте в новині.

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