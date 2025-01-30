Закарпатець натрапив на унікальне явище (фото)

Мешканець села Кобилецька Поляна на Рахівщині під час прогулянки з собакою несподівано натрапив на незвичайну знахідку — дві гадюки, які мали б перебувати у сплячці. Чоловік сфотографував плазунів та поділився знімком у соцмережах, де він викликав справжній ажіотаж.

Про це повідомило видання "Голос Карпат".

На фото видно гадюк звичайних — змій, які зазвичай зимують у схованках до квітня-травня. Гадюка звичайна має довжину до 75 см, округло-трикутну голову та характерний темний зигзаг на спині. Її забарвлення може варіюватися від сірого до коричневого з оливковими або червоно-бурими відтінками.

Хоча ці змії часто трапляються в гірській місцевості, поява активних гадюк узимку — рідкісне явище. Вони зазвичай зимують у природних укриттях: під землею, у трухлявих деревах або норах гризунів, де можуть збиратися групами до кількох сотень особин.

Гадюки не впали у сплячку через теплу погоду. / Фото: Голос Карпат

Фахівці припускають, що ці дві гадюки або не впали в сплячку, або ж прокинулися завчасно через аномальні погодні умови. Подібні випадки в цій місцевості раніше не фіксували.

Нагадаємо, через теплу зиму у Закарпатській області помітили сезонну аномалію – розквітли крокуси і почали виповзати саламандри.