Закарпатец наткнулся на уникальное явление (фото)

Житель села Кобылецкая Поляна на Раховщине во время прогулки с собакой неожиданно наткнулся на необычную находку — две гадюки, которые должны были находиться в спячке. Мужчина сфотографировал пресмыкающихся и поделился снимком в соцсетях, где он вызвал настоящий ажиотаж.

Об этом сообщило издание "Голос Карпат".

На фото видны гадюки обычных — змей, обычно зимующих в тайниках до апреля-мая. Гадюка обычная имеет длину до 75 см, округло-треугольную голову и характерный темный зигзаг на спине. Ее окрас может варьироваться от серого до коричневого с оливковыми или красно-бурыми оттенками.

Хотя эти змеи часто встречаются в горной местности, появление активных змей зимой — редкое явление. Они обычно зимуют в естественных укрытиях: под землей, в трухлявых деревьях или норах грызунов, где могут собираться группами до нескольких сотен особей.

Гадюки не впали в спячку из-за теплой погоды. / Фото: Голос Карпат

Специалисты предполагают, что эти две гадюки либо не впали в спячку, либо проснулись раньше времени из-за аномальных погодных условий. Подобные случаи в этой местности раньше не фиксировались.

Напомним, из-за теплой зимы в Закарпатской области заметили сезонную аномалию – расцвели крокусы и начали выползать саламандры.