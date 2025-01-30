Смертельная авиакатастрофа в Вашингтоне: количество погибших резко возросло

Оба борта упали в воду.

Спасатели достали из воды уже 30 погибших после столкновения в Вашингтоне пассажирского самолета с вертолетом. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух анонимных собеседников.

"По состоянию на данный момент известно, что из реки извлекли более 30 погибших", — коротко пишут журналисты.

Авиакатастрофа США — что произошло 30 января

В ночь на 30 января медиа сообщили об авиакатастрофе США, которая произошла рядом с аэропортом Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения оба судна упали в реку Потомак, температура воды в которой на тот момент составляла 1,6 градуса.

По предварительным данным, на борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое, без офицерского состава. На место падения прибыли около 300 спасателей.

Все детали об авиакатастрофе читайте в новости.

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