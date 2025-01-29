Как поступать, если дорогу укрыл густой туман: советы инспекторов

Есть пять основных правил для водителей.

Внезапный туман может значительно усложнить управление автомобилем, создавая опасные условия на дороге. Видимость резко снижается, это усложняет ориентацию и увеличивает риск аварий. Также из-за перепадов температур и высокой влажности это может возникнуть мгновенно.

Водителям важно знать, как правильно действовать во избежание опасности, пишет издание ТВОЯ МАШИНА.

Эксперты выделяют пять ключевых правил безопасного движения в тумане:

Включите соответствующее освещение

Используйте ближний свет фар или противотуманные фары. Дальний свет в тумане только усугубит видимость, отражаясь от мелких капель влаги.

Соблюдайте безопасную скорость

Не пытайтесь ехать так же быстро, как в ясную погоду. Уменьшите скорость в соответствии с условиями видимости, чтобы иметь достаточно времени для реакции.

Увеличьте дистанцию до других авто

Из-за ограниченной видимости реакция на неожиданные маневры других участников движения может быть запоздалой. Соблюдайте увеличенную дистанцию, чтобы избежать столкновений.

Используйте дорожную разметку и ориентир

Если минимальная видимость, ориентируйтесь на дорожную разметку, знаки и другие ориентиры, чтобы удерживать правильное направление.

Не совершайте резких маневров

Резкое торможение, обгон или смена полосы могут оказаться опасными. В тумане другие водители могут вас не заметить вовремя, что увеличивает риск ДТП.

Напомним, мы писали, что есть много новых знаков по Европе, они могут, и уже у нас есть.

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