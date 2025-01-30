Скичко воссоединился с женой в Украине и показал, каким сюрпризом встретил ее

Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка – Елизавета Юрушева – вернулась в Украину после длительного периода пребывания за границей.

Во время полномасштабного вторжения Юрушева с тремя детьми уехала в Италию в целях безопасности. Со временем она даже открыла там новый бизнес, связанный с одеждой. Между тем, ее возлюбленный в основном находится в Украине и также занимается собственным делом. Так что бизнесвумен время от времени приезжает домой, чтобы провести время вместе.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Александр Скичко и Елизавета Юрушева в Киеве / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Так, Елизавета в фотоблоге показалась в объятиях и поцелуях Александра на фоне флага Украины сразу после возвращения. Супруги после длительной разлуки воссоединились в Киеве и насладились любимыми местами столицы, которые блогерша показала в фотоблоге.

Кроме того, шоумен порадовал жену огромным букетом белых тюльпанов с милым поздравлением.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева дома в Киеве / Фото: instagram.com/lisayurusheva

Александр Скичко и Елизавета Юрушева в Киеве / Фото: instagram.com/lisayurusheva

"Дом", – лаконично подписала счастливые кадры жена Скичка.

Напомним, недавно беременная актриса Анна Кошмал поделилась подробностями личной жизни. В частности, рассекретила, как она начала жить с мужем, которого скрывает от публичности.

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