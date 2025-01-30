Скичко воссоединился с женой в Украине и показал, каким сюрпризом встретил ее

Юрушева вернулась из-за границы насладиться Киевом и временем с возлюбленным.
Украинская бизнесвумен, супруга экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка – Елизавета Юрушева – вернулась в Украину после длительного периода пребывания за границей.
Во время полномасштабного вторжения Юрушева с тремя детьми уехала в Италию в целях безопасности. Со временем она даже открыла там новый бизнес, связанный с одеждой. Между тем, ее возлюбленный в основном находится в Украине и также занимается собственным делом. Так что бизнесвумен время от времени приезжает домой, чтобы провести время вместе.
Так, Елизавета в фотоблоге показалась в объятиях и поцелуях Александра на фоне флага Украины сразу после возвращения. Супруги после длительной разлуки воссоединились в Киеве и насладились любимыми местами столицы, которые блогерша показала в фотоблоге.
Кроме того, шоумен порадовал жену огромным букетом белых тюльпанов с милым поздравлением.
"Дом", – лаконично подписала счастливые кадры жена Скичка.
Напомним, недавно беременная актриса Анна Кошмал поделилась подробностями личной жизни. В частности, рассекретила, как она начала жить с мужем, которого скрывает от публичности.
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