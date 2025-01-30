Анна Кошмал поделилась, как они с мужем начали жить вместе и с какой проблемой столкнулись

Украинская актриса Анна Кошмал вспомнила, как с мужем начала жить вместе и с какой проблемой они тогда столкнулись.

Артистка не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако на этот раз знаменитость решила приоткрыть занавес отношений с мужем. В частности, Анна Кошмал вспомнила, как они начали жить вместе. Тогда пара столкнулась с одной проблемой. В частности, у них были разные мобильные операторы, так что звонить друг другу было неудобно. Ни Кошмал, ни ее муж не хотели менять номер. В конце концов, влюбленные пришли к согласию. Они просто сменили оператора, но при этом оставили номер мобильного.

"Когда мы с мужем начинали жить вместе, мы поняли, что нам неудобно звонить друг другу с разных операторов. Ни он, ни я не были готовы менять номер телефона. Он мне тогда предложил, оставить мой номер, просто сменить оператора. Я спросила, можно ли так. Оказалось, что да", — вспомнила актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал поделилась своими мыслями, на чем строятся отношения. Артистка убеждена, что в первую очередь пара должна быть на одной волне. Также отношения, по мнению звезды сериалов и кино, основываются на общих интересах, выгоде и интимной жизни. Правда, Кошмал делится, что достаточно одного из этих пунктов, чтобы отношения держались.

"Знаете, в супружеской жизни очень важно быть на одной волне. И вообще, я считаю, что отношения, они, в принципе, держатся на трех пунктах: общих интересах, выгоде, да, вы должны быть выгодны друг для друга, и интимной жизни. Конечно, если у вас есть все эти три пункта – это джекпот, но отношения, наверное, могут держаться и на чем-то одном. Но, конечно, если нет ничего из этих трех пунктов, то это достаточно безнадежно", - поделилась знаменитость.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал показывала редкое фото с мужем. Также артистка признавалась, сколько кило набрала во время беременности.

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