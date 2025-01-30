МИД вызвал посла Словакии: что известно

Министерство иностранных дел Украины 30 января вызвало словацкого посла Павела Виздала. Дипломату выразили "решительное неприятие" заявления "официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики".

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Во время встречи заместитель министра Александр Мищенко выразил "глубокое разочарование" из-за позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, по его словам, "сейчас выступает рупором Кремля".

МИД отметил, что эти действия вредят двусторонним отношениям и подрывают единство Европейского Союза и евроатлантического сообщества в противодействии России.

Украинская сторона также заявила, что попытки правительства Фицо сохранить зависимость от поставок российских энергоносителей — недопустимы.

"Официальную Братиславу призвано прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений между нашими странами и народами", — отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота".

Напомним, 29 января МИД Словакии вызвал украинского посла Мирослава Кастрана и выразил ему резкий протест против критических заявлений Украины в сторону премьер-министра Роберта Фицо.

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