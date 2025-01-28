З Польщі примусово повернули до України двох чоловіків: що сталось

У Польщі затримали українців. Їм на 10 років заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

У Польщі заявили, що примусово повернули до України двох чоловіків, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Про це пише польська Прикордонна служба.

У Польщі повідомили, що співробітники прикордонної служби в Ополі затримали двох українців, які вийшли з в'язниць у Стшельце Опольське та Нисі. Один із них відбував покарання за керування автомобілем у нетверезому стані та керування вантажівкою без прав, а інший – за зберігання наркотиків.

Обом наказали повернутися в країну і заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 10 років.

Чоловіків під конвоєм вже примусово доправили до кордону з Україною та передали українській стороні.

"Іноземцям, які порушують закон, у Польщі немає місця", – заявили в прикордонній службі Польщі.

Нагадаємо, у трьох країнах Європи можуть відкрити центри повернення українських біженців.

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