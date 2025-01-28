Встигнути до 5 лютого: У Львові утворилися черги до ВЛК

Організацією медичного огляду військовозобов'язаних займаються Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації.

Черги на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Львові різко збільшилися через те, що багато обмежено придатних військовозобов’язаних зволікали до крайнього терміну з проходженням ВЛК.

Про це повідомили Львівській міскій раді.

За останній тиждень звернень стало значно більше, оскільки кінцевий термін для проходження ВЛК – 5 лютого 2025 року.

"Державою було передбачено 9 місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак, більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК", – пояснила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Вона також додала,що станом на 28 січня загалом по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

Проте ажіотаж, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними силами України.

"Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Задіяні основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу", – підсумувала керівниця.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Читайте також: