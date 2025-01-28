Успеть до 5 февраля: во Львове образовались очереди на ВВК

Организацией медицинского осмотра военнообязанных занимаются Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации.

Очереди на прохождение военно-врачебной комиссии ( ВВК ) во Львове резко увеличились из-за того, что многие ограниченно годные военнообязанные медлили до крайнего срока с прохождением ВВК.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

За последнюю неделю обращений стало гораздо больше, поскольку конечный срок для прохождения ВВК – 5 февраля 2025 года.

"Государством было предусмотрено 9 месяцев, чтобы все ограниченно пригодные прошли повторный осмотр ВЛК на степень потери трудоспособности. Однако большинство заявителей не спешили проходить повторный осмотр в течение установленного времени и отсрочили свой визит до конца срока. Поэтому за последнее время фиксируем такой ажиотаж у наших городских ВВК", – пояснила руководительница управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко.

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Она также добавила, что по состоянию на 28 января в целом по городу в электронной очереди на повторное прохождение ВЛК находятся около 700 военнообязанных лиц, ранее имевших статус ограниченно годных.

Однако ажиотаж, спровоцированный переудостоверением ограниченно годных военнообязанных лиц, не влияет на обзоры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

"Мобилизационную работу мы обеспечиваем в первую очередь. Задействованы основные и резервные склады наших ВВК. Работаем в полную силу", — подытожила руководительница.

Напомним, в Украине была введена новая система электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь граждане, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

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