В Польше разыскивают 26-летнего украинца: что случилось

В Польше полиция разыскивает украинца / © Onet

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В Польше разыскивают 26-летнего Виталия Б. — гражданина Украины, подозреваемого в совершении ряда преступлений.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Районный отдел полиции в Злоторию (Нижнесилезское воеводство) разыскивает 26-летнего гражданина Украины. Окружной суд в Варшаве выдал ордер на его арест. Его разыскивают за участие в организованной преступной группировке, а также за квартирные кражи.

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Первое обвинение касается участия в организованной преступной группировке, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до восьми лет, а второе — за кражу со взломом. За это преступление 26-летнему мужчине грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

Полиция обратилась к гражданам Польши с просьбой сообщить место жительства Виталия.

Напомним, Польша передала Украине агента РФ.