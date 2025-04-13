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В Польше разыскивают 26-летнего украинца: что случилось
Украинца в Польше подозревают в совершении преступлений Его разыскивает полиция.
В Польше разыскивают 26-летнего Виталия Б. — гражданина Украины, подозреваемого в совершении ряда преступлений.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Районный отдел полиции в Злоторию (Нижнесилезское воеводство) разыскивает 26-летнего гражданина Украины. Окружной суд в Варшаве выдал ордер на его арест. Его разыскивают за участие в организованной преступной группировке, а также за квартирные кражи.
Первое обвинение касается участия в организованной преступной группировке, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до восьми лет, а второе — за кражу со взломом. За это преступление 26-летнему мужчине грозит от одного до десяти лет лишения свободы.
Полиция обратилась к гражданам Польши с просьбой сообщить место жительства Виталия.
Напомним, Польша передала Украине агента РФ.