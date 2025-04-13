Посол Росії у Британії зробив цинічну заяву про дії Кремля

Андрій Келін

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Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не заперечив інформації про те, що країна-агресорка стежить за британськими підводними атомними човнами.

Про це він сказав ВВС.

Келін не заперечив, що РФ дійсно стежить за британськими підводними човнами. Проте він заявив, що нібито «це не загрожує Великій Британії».

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«Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими, застарілими ядерними боєголовками. Всі ці загрози надзвичайно перебільшені», — сказав посол РФ в Британії.

Зізнання Келіна послідувало за розслідуванням, опублікованим газетою Sunday Times на початку цього місяця, в якому детально описувалося виявлення ймовірних російських сенсорів в морях навколо Британії.

У своєму розслідуванні Sunday Times заявила, що ці пристрої, ймовірно, були встановлені Москвою з метою збору розвідувальної інформації про чотири британські підводні човни типу «Авангард», які несуть ядерні ракети.

Британські військові виявили існування пристроїв і визнали їх потенційною загрозою національній безпеці.

Нагадаємо, Британія б’є на сполох через ситуацію в Західних Балканах.