Ракетний удар по Сумах: експерт заявив про зміну стратегії Росією

Ракетний удар по центру Сум 13 квітня / © ДСНС України

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Кремль активізував «внутрішній вплив» на Україну разом із продовженням тиску на фронті. Ракетний удар по Сумах 13 квітня свідчить про низку факторів. І один з них — використання «штучних» виробів, типу ракет до ОТРК. Тож противник готовий використати будь-які засоби ураження, які є у його розпорядженні.

Про це написав військовий оглядач Костянтин Машовець.

«Підірвати тил», розхитати внутрішній соціально-політичний стан противника, максимально знизии рівень його стійкості та спроможності продовжувати чинити спротив, шляхом впливу на громадську думку суспільства… ось основні «цілі» цієї комбінації. Найбільш швидкий та достатньо ефективний спосіб для цього — терор дальнобійними потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів та міст, із великою кількістю жертв. Чинить це ворог, з метою — залякати, сформувати у свідомості якомога більшої кількості наших громадян відчуття фатальності та й банальний острах, у такому випадку, буде не зайвим», — сказав Машовець.

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Удар по центру міста Суми 13 квітня, за його словами, свідчить про низку речей:

використання «штучних» виробів, типу ракет до ОТРК це наочно свідчить. Тобто, противник готовий використати у цій справі будь-які засоби ураження, які є у його розпорядженні;

вибір цілі (об’єктів) для такого роду ударів, пов’язаний із чималою кількістю жертв серед мирного (цивільного) населення, не є випадковим чи помилковим. «Це усвідомлена та цілком прийнятна для кремля методологія „впливу на противника“. Співвідношення „вартість — результат“, за його розумінням, тут цілком прийнятні», — написав експерт;

«ефективність впливу», на думку експерта, досягається тим фактом, що Україна у своєму тилу не може прикрити високоефективними засобами ППО буквально все й всіх. «Захищаются в першу чергу військові та критично важливі у відношенні функціювання держави об’єкти, противник це знає та усвідомлює, тому й обирає для такого роду „впливу“ саме мирні квартали та об’єкти — більше ймовірність нанесення максимально можливої (резонансної) шкоди, а відтак — здійснити майже миттєвий й реальний вплив на свідомість людей», — зазначив експерт.

«Ну й жодної „морально-етичної“ дилеми, пов’язаної із очевидною високою ймовірністю значних жертв сред мирного цивільного населення, а ні для самого кремля, а ні для безпосередніх виконавців цієї „методології“, явно не існує… Неділя, центральна частина міста (обласного центру), „Вербна неділя“ (це рівно за тиждень до православної Пасхи) й масований ракетний удар…» — пише Машовець.

Він також констатував, що завдавання потужних ударів саме по населеним пунктам України з боку ворога є одним з важливих (з його збоченої точки зору) елементів загальної стратегії примушення України до капітуляції (примусу закінчити війну на умовах кремля).

«Основна мета — сформувати у громадській думці українців „різке несприйняття БУДЬ-ЯКОГО продовження війни“. Острах у масовій свідомості, відчуття безпорадності та фатальності — головні „цільові пріоритети“ ворога, у цьому сенсі…» — зазначив експерт.

Нагадаємо, 13 квітня, на свято Вербна неділя, РФ атакувала центр Сум саме тоді, коли люди виходили з цервки з гіллям верби. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей.

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