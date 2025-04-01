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- Війна
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Безпечної дистанції більше немає: оператори БПЛА змушені тримати оборону
БПЛА стають критично важливим ресурсом на полі бою, а їхні екіпажі змушені виконувати завдання, які раніше не були для них типовими.
Бої на фронті стали маневренішими – лінія зіткнення постійно змінюється, і бойові дії переходять від одного населеного пункту до іншого.
Про це повідомив мер Генічеська Станіслав Бунятов, більш відомий під позивним “Осмáн”.
За його словами, оператори БПЛА все частіше виконують роль другої лінії оборони після піхоти. У критичних ситуаціях їм доводиться зустрічати ворога не лише дронами, а й стрілецькою зброєю.
“Позиції операторів БПЛА у населених пунктах потрібно облаштовувати так, щоб у разі прориву ворога вони могли утворити тимчасову лінію оборони. Інакше є ризик втрати не тільки населеного пункту, а й загибелі пілотів”, – наголосив Осмáн.
Нагадаємо, за словами керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленко, окупанти на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Вже відомо про декілька таких випадків за останній час на Куп’янському напрямку.